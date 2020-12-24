Türkiye'nin İlk Metal Kartı Tanıtıldı: Papara Metal Card

Türkiye’nin ilk metal kartı kullanıma sunuldu. Papara Metal Card ile kullanıcılar Premium Cashback’ler, nitelikli hizmetler ve farklı birçok avantaja sahip olabilecek. İşte Papara metal kart hakkında bilmeniz gerekenler.

Papara Metal Kart Tanıtıldı: Türkiye'de İlk

Papara blog üzerinden yaptığı açıklama ile Türkiye'de ilk metal kartı kullanıma sunduğunu açıkladı. Dünyada prestij göstergesi olarak kabul edilen metal alaşımlardan üretilen kartlar Türkiye’de ilk kez Papara tarafından sunuldu. Birçok avantajlarla donatılan Papara Metal Card programını kapalı beta olarak şimdilik yalnızca 1.000 kullanıcı ile sınırlı.

Avantajlarla donatılan Papara Metal Card’a kapalı beta programı süresince herkes sahip olmayacak. Papara Metal Card için ücret talep edilmeyecek. Bu karta sahip olan kullanıcılar, Premium Cashback’lere erişebilecek. Kendilerine özel Papara asistanları finansal tüm ihtiyaçları için bir telefon uzakta olacak.

18 gram paslanmaz çelikten üretilen Papara Metal Card, plastik kartlardan farklı olarak metal üzerine lazer kesim ile işlenen kusursuz ayrıntılara sahip. Diğer kartlara oranla çok daha ağır ve dayanıklı bir yapısı var. Özel tasarımı ve sağlam yapısı ile kullanım ömrü de plastik kartlara göre çok daha uzun.

Türkiye’nin ilk metal kartı Papara Metal Card ile tanışın! Şimdilik kapalı beta durumunda olan Papara Metal Card programı ilerleyen süreçte tüm kullanıcılarımızın beğenisine sunulacak. #Papara #FinansalÖzgürlük pic.twitter.com/tBKz6FwTnb — Papara (@Papara) December 24, 2020

Şimdilik kapalı beta durumunda olan Papara Metal Card programı ilerleyen süreçte tüm Papara kullanıcılarımıza açılacak.

Plastik kartlardan farklı benzersiz yapısı ile Papara Metal Card, minimalist bir tasarıma sahip. Kart üzerinde yer alan tüm bilgilerin lazer ile ayrıntılı olarak işlendiği Papara Metal Card, aynı zamanda temassız ödeme özelliğini de barındırıyor.

Sizler Papara'nın Türkiye'de ilk kez metal kartı kullanıma sunması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kartın tasarımı nasıl? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Papara'nın mobil uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan kolayca indirebilirsiniz.