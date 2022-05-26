Türkiye'nin İlk Ticari Uydusu Plan-S, SpaceX Tarafından Uzaya Fırlatıldı
Türkiye'nin ilk ticari uydusu SpaceX tarafından geçtiğimiz gün uzaya fırlatıldı. İşte bu uydunun önemi ve fırlatıldığı anlar!
Türkiye'de ilk kez özel bir şirket uzaya ticari uydu gönderdi. Şirketin Plan-S adlı uydusu, SpaceX'in Falcon 9 roketi ile uzaya taşındı. Şirketin planlarına göre 2022 yılı bitmeden 2 uydu daha uzaya fırlatılacak.
Ülkemizin uzay çalışmalarıyla ilgili yaşanan bu önemli gelişmede ülkemizin ilk ticari uydusu Plan-S, SpaceX tarafından fırlatılarak resmen uzaya gönderilmiş oldu. Böylece Türkiye'de ilk kez özel bir şirket uzaya ticari uydu gönderdi. Şirketin uzaya gönderdiği uydu, özellikle IoT teknolojilerinde kritik öneme sahip olacak.
Şirket daha önce Plan-S'nin yanı sıra 2022 yılı içerisinde 2 uydu daha fırlatacağını açıklamıştı. SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen ilk uydu, bu planın ilk aşaması olarak kayıtlara geçti. Plan-S Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan'a göre ilk test uydusunda bilgisayar, pil yönetim sistemi ve IoT iletişim birimleri bulunuyor. İkinci ve üçüncü uydularla birlikte kamera gibi donanımlar da uydulara entegre edilecek.
Türkiye'nin İlk Ticari Uydusu Plan-S'nin Fırlatılışı
Merkezi Ankara'da Bilkent Cyberpark'ta bulunan Plan-S, Türkiye için büyük önem taşıyor. Çoğunlukla IoT gibi yeni nesil teknolojiler üzerinde çalışan Plan-S, 200 adet uydu ile gezegenimizde bir iletişim ağı sağlamaya çalışacak ve kendini ispat ederse dünyanın her yerinden müşteri çekebilecek.
Plan-S CEO'su Tugay Güzel'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:
"Karasal hizmetler için kullanılan yatırım maliyetinin %10’u gibi bir maliyete uydu takımı kurarak, küresel kapsama yaratabilirsiniz. Elbette bunun için takım uydu üretebilme yetkinliğine sahip olmanız gerekiyor. Biz ise yaklaşık 200 uyduyla iki nokta arasında haberleşmeyi sağlayabileceğiz. Takım uydu konsepti Türkiye için de ilk olacak. Dünyada bunu yapanlar var ancak bu sektör yatırım maliyeti çok yüksek olan bir sektör. Bizler ise gelişmiş elektronik sistemlerle bunu çok daha düşük maliyetlerle yapıyoruz."
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