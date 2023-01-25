Türkiye'nin İlk Uçak Gemisi TCG Anadolu Havadan Görüntülendi!

Türkiye'nin ilk uçak gemisi olan TCG Anadolu isimli amfibik hücum gemisi ilk kez görüntülendi. Mavi Vatan'ı koruyacak gemi, 232 metrelik büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor. TCG Anadolu, Türkiye'nin amfibi hücum gemisi sınıfına giren ilk gemisi olma özelliğini de taşıyor.

İlk olarak yapımına 2014 yılında başlanan TCG Anadolu'da artık yavaş yavaş son noktaya gelindi. Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi olacak olan TCG Anadolu, tam donanımlı bir şekilde 8 helikopteri içerisinde barındırabilecek. Gemi, tam teşekküllü askerlerin istenilen bölgeye sevkini sağlayabilecek şekilde tasarlandı.

Kıtalararası görevlere de çıkabilecek olan TCG Anadolu aktif olarak Mavi Vatan'ı koruyacak. Eğimi sayesinde savaş uçaklarının kalkışını da kolaylaştıran gemide Lockheed Martin F-35B model uçakların kullanılması bekleniyor. Kapasite olarak 1.400 kişiye kadar taşıyabilen gemide 700 kişilik amfibi gücü 8 deniz çıkarma aracı yer alacak.

TCG Anadolu'da ameliyathaneden dış tedavi ünitelerine kadar en az 30 yatak kapasiteli askeri hastane bulunacak.

TCG Anadolu Teknik Özellikleri

Gemi boyu ve genişliği: 232 m

Genişlik: 32 m

Azami yükseklik: 58 m

Maksimum sürat: 21 knots

Hareket siası: 9.000 mil

Ağır yük garajı: 1.410 m²

Hafif yük garajı: 1.880 m²

Gemi havuzu: 1.165 m²

Hangar: 900 m²

Uçuş güvertesi: 5.440 m²

Savaş uçağı kapasitesi: 6 adet savaş uçağı

Taarruz helikopteri kapasitesi: 10 adete kadar Bell AH-1 Cobra

Ayrıca: 8 adet nakliye, 2 adet Seahawk helikopter

İnsansız hava aracı kapasitesi: 10 adet TB-3 ve diğer sürümler

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