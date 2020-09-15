Türkiye'nin İlk Uçan Arabası Cezeri Havalandı! İşte Videosu

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen uçan araba Cezeri, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Cezeri uçuş videosu Baykar tarafından paylaşıldı. İşte Cezeri uçuş videosu.

Cezeri Uçuş Videosu

Cezeri uçuş videosu Baykar'ın resmi Twitter hesabından yayınlandı. Yerli uçan araba Cezeri, 230 kg’lık ön prototip uçuş testlerinde 10 metre yükseldi.

Baykar tarafından yapılan açıklamada "Geleceğin yarışlarına hazır olmak için milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz #CEZERİ Uçan Araba ilk uçuşunu tamamladı. Oldu" cümlelerine yer verildi. Hemen aşağıdan Cezeri uçuş videosunu izleyebilirsiniz.

Geleceğin yarışlarına hazır olmak için milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz #CEZERİ Uçan Araba ilk uçuşunu tamamladı. 👍#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚙🌍🇹🇷 pic.twitter.com/nn9IVaXloV — BAYKAR (@Baykar_Savunma) September 15, 2020

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