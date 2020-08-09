Cumhurbaşkanı Türkiye'nin İlk Yerli Elektrikli Ekskavatörünü Test Etti

TÜBİTAK desteğiyle Hidromek tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli elektrikli ekskavatörü tanıtıldı. Dünyadaki ilk lastik tekerlekli elektrikli iş makinesi olma özelliği taşıyan Türkiye'nin ilk yerli elektrikli ekskavatörünün tüm detayları haberimizde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın test ederek tanıttığı ve TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi'nde görücüye çıkan Türkiye'nin ilk yerli elektrikli ekskavatörü HICON 7W merak uyandırıyor. 7 ton ağırlığındaki yerli ekskavatör akıllı hidrolik sayesinde yüksek verimli, düşük maliyetli.

Türkiye'nin ilk yerli elektrikli ekskavatörü özellikleri

8 saat tam şarjda kullanılabilen Türkiye'nin ilk yerli elektrikli ekskavatörü, 3.5 saat normal, 1.5 saat hızlı şarj edilebilecek. Şehir içindeki hızı 30 kilometre olarak geliştirilen HICON 7W, dünyanın ilk lastik tekerli iş makinesi olarak da dikkatlerden kaçmıyor.

Üzerindeki güneş pilleri ile çevreciliği ön plana çıkaran HICON 7W'nin dünya çapında birçok önemli kuruluştan tasarım ödülü aldığı ifade edildi. Ayrıca 2021 yılı sonunda seri imalata hazır hale getirilecekken binalarda, bahçe ve parklarda, şehir içi şantiyelerde, tünellerde ve yer altında görev alacak.