Türkiye, İnsansız Jet Çalışmalarına Başlıyor

Türkiye, insansız tanktan sonra şimdi de insansız jet geliştirmek için harekete geçti. TEKNOFEST İSTANBUL'un tanıtım toplantısında konuşan Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, gündemdeki projeler hakkında bilgi verdi.

20-23 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İSTANBUL'un basın lansmanı gerçekleşti.

Tanıtım toplantısında konuşan Baykar Makina Teknik Müdürü ve aynı zamada Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, taktik insansız hava araçları üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Havacılık uzay ve teknolojisinde yerli ve milli projelerin artığına dikkat çeken Bayraktar, "Kendi sınıfında dünyanın en moderni diyebileceğimiz, 4,5 ton ağırlığında ve 1,5ton yük taşıma kapasitesine sahip bir insansız hava aracı üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Dünyada Yalnızca 3 Ülke Yapabiliyor

Bu özellikteki bir hava aracının dünyada yalnızca 3 ülke tarafından yapılabildiğini kaydeden Bayraktar, projenin geliştirilme aşamasında olduğunu ancak yakın zamanda somut adımların atılacağını söyledi. Kısa bir süre sonra insansız jet çalışmalarına başlayacaklarını müjdeleyen Bayraktar, "Çok kısa bir süre zarfında otonom özellikli bir jet geliştirmeye başlayacağız. Yapacağımız jet, üstün teknolojilerle donatılacak" dedi.

Festival hakkında da bilgi veren Bayraktar, "Bu festival fikri ülkemizi yeniden bu alanlarda hak ettiği konuma getirebilmek adına ve bu alanlarda yürütülmekte olan çalışmaları desteklemek, gençlerin bu alanlara olan ilgisini yeniden arttırmak adına ortaya çıktı. Havacılık uzay ve teknolojisinin diğer alanlarında bir milli teknolojisini hayata geçirebilmek, bir toplumsal dip dalga ortaya çıkarabilmek hedefi ile inşallah bu festivali gerçekleştireceğiz" değerlendirmelerini yaptı.