Speedtest'in Türkiye İnternet Hızı Sonuçları Belli Oldu

Hız ölçüm platformu Speedtest sitesinin düzenli olarak yaptığı kullanıcıların hız testi sonuçları belli oldu. Yayınlanan raporda Türkiye'deki internet sağlayıcıların hız ortalamalarına da yer verildi.

Son yıllarda internet hızında kayda değer bir artış görülen ülkemiz, dünya standartlarına göre hala geride görünüyor. Speedtest'ten alınan verilere göre Türkiye'nin ortalama internet hızı 29,40 Mbps indirme, 5,73 Mbps yükleme ve 9 ms gecikme olarak ölçüldü. Dünya ise ortalama 60 Mbps indirme hızına sahip. Bu sonuçlar, Türkiye'yi dünya internet hızı sıralamasında 103. sıraya taşıdı.

En Hızlı İnternet Sağlayıcı TurkNet!

Aynı zamanda internet sağlayıcıların hızlarını da test eden Speedtest'e göre Türkiye'deki en hızlı internet sağlayıcısı TurkNet oldu. Özellikle hız sınırı olmayan paketleriyle öne çıkan TurkNet, en yakın rakibine 10 Mbps'ten fazla fark atarak 49,46 Mbps ortalama hız ile birinci sıraya yerleşti. TurkNet'i ise sırasıyla Turksat Kablo, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom takip etti.

Speedtest'ten gelen sonuçlara göre Türk Telekom hala en yavaş internet sağlayıcısı olarak görünüyor. 21,61 Mbps ortalama hız yakalayan Türk Telekom, rakiplerine kıyasla çok daha yavaş. Öte yandan 2020 yılında yayınlanan raporla karşılaştırıldığında 30 Mbps'e dayanan Türkiye ortalama internet hızının yavaş ama istikrarlı bir artış gösterdiği gözlemlenebiliyor.