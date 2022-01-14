Türkiye'nin İnternet Kullanım Süresi Belli Oldu

Türkiye'nin internet kullanım süresi açıklandı. We Are Social tarafından paylaşılan 2021 verilerine göre Türkiye, dünya ortalamasının üzerinde yer aldı. Gün içerisinde internette en fazla vakit geçiren ülkelere ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Türkiye'nin internet Kullanım Süresi Ne Durumda?

Bilgisayar, akıllı telefon ve tabletlerin yaygınlaşması ile birlikte internet, hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Gün içerisinde dünyada olup bitenden anında haberdar olabilmemize olanak tanıyan ve çok ciddi ölçüde bilgi sunan internetin kullanım süresine ilişkin bir rapor paylaşıldı.

Ajans Press'in We Are Social verilerinden elde ettiği bilgilere göre Türkiye'de yer alan kullanıcıların internette harcadığı günlük süre 7 saat 57 dakika olarak kayıtlara geçti. Listenin 12. sırasında yer alan Türkiye, 6 saat 54 dakika uzunluğundaki dünya ortalamasını geçti.

İnternette günlük en fazla zaman geçiren ülkelerin başında Filipinler geliyor. Filipinler'in internette geçirdiği günlük süre 10 saat 56 dakika olarak açıklandı. Paylaşılan listenin ikinci sırasında ise 10 saat 8 dakika ile Brezilya yer aldı.

We Are Social verilerine göre Kolombiya, gün içerisinde internette en fazla vakit geçiren ülkeler listesinin üçüncü sırasında konumlandı. Kolombiya'da yer alan insanların vakitlerinin 10 saat 7 dakikalık kısmını internette harcıyor.

Dünya üzerinde 47 farklı ülkenin yer aldığı raporda, listenin son sırasında 4 saat 51 dakika ile Japonya konumlandı. Japonya, sosyal medya platformlarında en fazla vakit geçiren ülkeler listesinde de son sırada yer almıştı. Öyle ki rapora göre ülkenin sosyal medya kullanımı günlük 51 dakika olarak açıklanmıştı.

Medya takip kurumu Ajans Press, internet ile alakalı medyaya yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in gazete, dergi, internet siteleri ve TV kanallarını taradığı incelemede, internet ve internet kullanımı ile alakalı 415 bin 84 haber yansıması tespit edildi.

Türkiye’deki kullanıcıların haber alma konusunda özellikle web siteleri ve sosyal medya platformlarını tercih ettiği tespit edilirken, internetin ağırlıklı olarak araştırma amacı ile oldukça sık kullanıldığı görülüyor. Son yıllarda en fazla sağlık başlığı altında yapılan araştırmalar ilk sırada yer aldı. Alışveriş ve bankacılık işlemleri ise en çok internet kullanılan diğer başlıklar arasında bulunuyor.

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