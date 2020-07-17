Türkiye'de İnternet Kullanımı Arttı, İşte Abone Başı Data Kullanımı

Türkiye’de internet kullanımı uzaktan eğitim ve evden çalışma sistemine geçilmesiyle daha da arttı. Türk Telekom’um sabit internet abonelerinin yılın ilk yarısında abone başı aylık ortalama veri kullanımı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 artarak 178GB oldu.

Türk Telekom abonelerinin Ocak - Haziran 2020 tarihleri arasında abone başı aylık ortalama data kullanımı 178GB’a ulaştı. Ocak - Mart 2020 arasında ilk üç aylık data kullanımı 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 30 artış göstererek 159GB’a çıktı. Nisan - Haziran 2020 arasında ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 53 artarak 195GB’a yükseldi. Genel haritaya bakıldığında, Muğla, Malatya, Antalya, Mersin, Sinop illerinde artış olması dikkat çekiyor. Yılın ilk altı ayında geçen yıla oranla sırasıyla, yüzde 52 ile Muğla, yüzde 49 ile Malatya ve Antalya, yüzde 46 ile Mersin ve Sinop, abone başı aylık ortalama data harcamasının en çok yükseldiği ilk beş il oldu.

Sabit Hatlara Talep Arttı

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, artan internet kullanımına ilişkin olarak, “Türk Telekom olarak 180 yıllık köklü bir geçmişe sahibiz. Öncü rolümüzden aldığımız güçle değer üretiyor, ‘Değerli’ hissettiriyoruz. 2020’nin ilk altı ayında da özellikle salgının etkisiyle abonelerimizden gelen yoğun data talebini karşılayarak onların yanında olduk. Mobilden ziyade sabit hatlara talebin arttığı bir tablo ortaya çıktı. İnternet trafiği, tüm güne yayıldı. İlk altı ay içerisinde, Türk Telekom sabit internet abonelerinin aylık ortalama data kullanımı geçen yıla kıyasla yüzde 42 oranında arttı. Önceliğimiz; bu toprakların bir değeri olarak, vatandaşımızın iyi günde de kötü günde de yanında olmanın sorumluluğu ile her koşulda ülkemizin 81 ilinde kesintisiz iletişim sağlamak. Gururla söyleyebilirim ki hedefimize başarıyla ulaştık.” açıklamasını yaptı.