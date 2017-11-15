Türkiye, İnternet Özgürlüğü Sıralamasında Geriledi!

Freedom House (ABD merkezli düşünce kuruluşu), “İnternette Özgürlük: 2017” raporunu yayınladı. Özgürlük kavramının oldukça fazla dile getirildiği ülkemiz için rapor sonucu beklendiği üzere iç açıcı değil.

İnsanların birbirleriyle iletişime geçmek, eğlenerek vakit geçirmek, bilgi edinmek amacıyla sıklıkla kullandığı sosyal ağ platformlarına engel ülkemizde sıkça yapılıyor. Hiç beklemediğimiz bir anda gelen engelleme kararı ile siteye erişim kapatılıyor. Tabii ki bir de sosyal ağ dışında kapatılma nedenine anlam veremediğimiz, hız sınırlaması getirilen siteler de mevcut. İnternette özgürce gezinmenin tek etkili anahtarı olan VPN programları/uygulamalarının da kullanıma kapatıldığını hatırlatmak gerek.

İnternete anlamsızca getirilen kısıtlamalar, sınırlandırmaları farklı platformlarda dile getiren Türk kullanıcıların haklı olduğunu gösteren rapor ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House tarafından geldi. Kuruluşun yayınlandığı rapora göre Türkiye, özgürlüklerin en çok kısıtlandığı ülkeler arasında yer alıyor. Raporda dikkat çeken nokta; 32 ülkede internet özgürlüğünün geçtiğimiz yıla göre kötüye gittiğinin açıklanması ve Türkiye’den örnekler sunulması.

Freedom'un Net 2017 raporuna sitesinden ulaşabilir, detaylıca inceleyebilirsiniz.