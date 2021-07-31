Türkiye'nin İnternet Yasaları Google'ın Hoşuna Gitmiyor

Türkiye'nin internet yasaları Google'da yankı uyandırdı. New York Times tarafından hazırlanan yeni bir rapor, Rekabet Kurumu'nun Google için başlattığı antitröst davalarını inceledi. Rapora göre Google, bu davalardan hoşnut değil.

New York Times'ta ele alınan yeni bir yazı, Türkiye Rekabet Kurumu ile Google arasındaki yeni antitröst davalarını kapsıyor. NY Times'a göre dünyanın hemen her yerinden Google'a "koşu ayakkabısı", "en iyi dizüstü bilgisayar" veya "kamp ekipmanı" yazdığınızda bu ürünleri tanıtan web sitelerinden bir dizi reklam gösterilir. Ancak Türkiye'de durum pek böyle değil.

Google, geçen yıl antitröst yetkililerinin şirkete rakip alışveriş sitelerinin reklamlarda daha belirgin görünmesini sağlamasını istemesinin ardından bu reklamları kaldırdı.

Türk düzenleyicilerin çevrim içi reklamcılık ve arama sıralamalarıyla ilgili geçmişteki bazı antitröst soruşturmalarını başarıyla savuşturan Google, yetkililerin talep ettiği değişikliklerin kullanıcılar için daha az yararlı hale gelmesi durumunda alışveriş reklamları gibi hizmetleri kaldırdığını söyledi.

Google'ın kıdemli rekabet danışmanı Miguel Perez Guerra yaptığı açıklamada, "Dünyanın dört bir yanındaki düzenleyicilerle yapıcı bir şekilde çalışıyoruz ve insanların ve işletmelerin yararlı bulduğu özellikleri kaldırmadan benzer endişeleri gidermek için gerçeklere dayalı çözümler yaratıyoruz" dedi.

Türkiye'nin internet yasaları Google'da yankı uyandırdı

İstanbul'da Google'ı temsil eden bir avukat olan Gönenç Gürkaynak, Türkiye'nin diğer düzenleyici kurumlardan daha ileri gitmesine rağmen, antitröst kararlarının kullanıcı haklarıyla ilgili olduğuna inandığını söyledi.

Türk Rekabet Kurumu, şirketin arama ve mobil yazılımlardaki hakim konumunu alışveriş ve yerel işletme listeleri gibi alanlarda avantaj sağlamak amacıyla nasıl haksız bir şekilde kullandığını açıklamaya yardımcı oldukları için Google'ın rakiplerine ve tüketici gruplarına teşekkür etti.

Ajans yaptığı açıklamada, "Kararlarımız, dünyanın geri kalanında gözlemlediğimiz çabalarla ilgili" dedi. Rekabet Kurumu ayrıca Facebook'un veri paylaşım uygulamalarını da araştırıyor.

Google aslında dünyada sürekli hedef haline geliyor. Bu ay Fransız antitröst makamları, haber yayıncılarıyla arama sonuçlarındaki makalelerden kısa tanıtım yazıları kullanmak üzere bir lisans anlaşmasına varmak için pazarlık yapmadığından dolayı Google'a 593 milyon dolar para cezası verdi.

Haziran ayında Hindistan rekabet otoritesi, Google'ın akıllı televizyon pazarında kendisine bir avantaj sağlamak için Android mobil işletim sisteminin sahibi olarak hakim konumunu kullandığı iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.