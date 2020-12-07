Türkiye'de Karantina Süresi Değişti!

Koronavirüs karantina süresi değişti. Yakın temaslı olanların karantina süresi düşürüldü. Koronavirüs karantina süresi kaç gün? İşte detaylar.

Koronavirüs Karantina Süresi Düşürüldü: Koronavirüs Karantina Süresi Kaç Gün?

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un yakın temaslılarında 14 gün olan karantina süresini 10 gün olarak güncelledi. Kovid-19 temaslılarının takibine ilişkin güncellenen rehbere göre, yakın temaslı ve semptom gelişmeyenlerde karantina 7. günün sonunda bitirilebilecek. Yakın temaslı olanların, PCR testi negatif çıkması halinde 8 günde işe dönüşü sağlanacak.

Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Yakın temaslılar 10 gün boyunca karantinada kalır. Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR yapılmaksızın, 10'uncu günün sonunda biter. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler. Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, PCR testi sonucuna göre 7'nci günün sonunda karantina sonlandırılabilir. PCR testi, ancak kapasitenin uygun olduğu durumlarda, en erken 5'inci günden sonra evde numune alınarak yapılabilir. PCR testi negatif çıkan ve semptom gelişmeyen kişilerde 7'nci günün sonunda karantina sonlandırılır. Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz. Çalışanların 8'inci günde işe geri dönüşleri sağlanabilir. Bu uygulama yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar vb. toplu yaşam alanlar) bakım verilen alanlarda uygulanmaz. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler."

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Yüksek ateş de çok sayıda koronavirüs hastasında görülmekte.

6 Aralık itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 539.291 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14.900'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 5.805 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 431.253 olarak açıklandı.

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından paylaşılan en güncel belirtiler şunlar: