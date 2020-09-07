Türkiye'de Koronavirüsten Dolayı 15 Yaş Altı 12 Kişi Hayatını Kaybetti

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19 Haftalık Durum Raporu'nda yer alan verileri sizler için bir araya getirdik. İşte detaylar.
Koronavirüs Haftalık Durum Raporu Yayınlandı
Türkiye'de toplam 6.326 COVID-19 nedeniyle ölüm bildirildi ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı. Onaylanmış vakaların içindeki ölüm hızı %2,35. En düşük ölüm hızı %0,03 ile 2-4 ve 15-24 yaş grubunda gerçekleşirken en yüksek ölüm hızı %25,77 ile 80 yaş ve üzeri gruba ait.
Raporda şu açıklamaya yer verildi:
"COVID-19 nedeniyle vefat eden 6.326 kişiden 3.930’u (%62) erkek, 2.396’sı (%38) kadındır. Ölümlerin 4.491’i (%71) 65 yaş ve üzeri kişilerde gerçekleşmesine rağmen vaka sayılarının sadece %11'i bu yaş grubundadır. Şimdiye kadar 15 yaş ve altı çocuklarda COVID-19 nedeniyle 12 ölüm bildirilmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır
Son 7 gün içinde 100.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı, Orta Anadolu, Batı Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu Bölgelerinde 15’ten büyüktür. Malatya 37,6, Kayseri 33,3 ve Konya 31,7 ile büyükşehirler arasında en yüksek son 7 gün insidansına sahip olan illerdir. Diğer taraftan büyükşehirler arasında son 7 güne ait 100.000 kişiye düşen en düşük yeni COVID-19 vaka sayısı Balıkesir için 2,2, Tekirdağ için 1,1 ve Hatay için 0,9’dur."
6 Eylül Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı
6 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 279.806 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.673'e yükseldi.
Toplam ağır hasta sayısının 1.102 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 251.105 olarak açıklandı.
Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.
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