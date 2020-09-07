Türkiye'de Koronavirüsten Dolayı 15 Yaş Altı 12 Kişi Hayatını Kaybetti

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19 Haftalık Durum Raporu'nda yer alan verileri sizler için bir araya getirdik. İşte detaylar.

Türkiye'de toplam 6.326 COVID-19 nedeniyle ölüm bildirildi ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı. Onaylanmış vakaların içindeki ölüm hızı %2,35. En düşük ölüm hızı %0,03 ile 2-4 ve 15-24 yaş grubunda gerçekleşirken en yüksek ölüm hızı %25,77 ile 80 yaş ve üzeri gruba ait.

Raporda şu açıklamaya yer verildi:

"COVID-19 nedeniyle vefat eden 6.326 kişiden 3.930’u (%62) erkek, 2.396’sı (%38) kadındır. Ölümlerin 4.491’i (%71) 65 yaş ve üzeri kişilerde gerçekleşmesine rağmen vaka sayılarının sadece %11'i bu yaş grubundadır. Şimdiye kadar 15 yaş ve altı çocuklarda COVID-19 nedeniyle 12 ölüm bildirilmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır

Son 7 gün içinde 100.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı, Orta Anadolu, Batı Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu Bölgelerinde 15’ten büyüktür. Malatya 37,6, Kayseri 33,3 ve Konya 31,7 ile büyükşehirler arasında en yüksek son 7 gün insidansına sahip olan illerdir. Diğer taraftan büyükşehirler arasında son 7 güne ait 100.000 kişiye düşen en düşük yeni COVID-19 vaka sayısı Balıkesir için 2,2, Tekirdağ için 1,1 ve Hatay için 0,9’dur."