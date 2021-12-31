Türkiye Koronavirüs Aşılarına Ne Kadar Ödedi? (2021)

2021 yılında Türkiye koronavirüs aşılarına ne kadar ödedi? Bu soru, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan veriler ile birlikte yanıtlanmış oldu. TÜİK tarafından aktarılan bilgilere ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Türkiye Koronavirüs Aşılarına Ne Kadar Ödedi Sorusu Yanıtlandı

Türkiye'de aşılama çalışmaları uzun bir süredir hız kesmeden devam ediyor. Peki, Türkiye, 2021 yılında COVID-19'a karşı geliştirilen aşılara toplamda ne kadar ücret ödedi? Sözcü'deki habere göre TÜİK, bu soruya ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Türkiye, 2021 yılının ocak-kasım döneminde 2 milyar 18 milyon dolar tutarında yeni tip koronavirüs aşısı ithal etti. İthal edilen aşılar, TÜİK tarafından paylaşılan listede "İnsanlar için SARS ve ilişkili koronavirüs ‘SARS-CoV türleri’ aşıları" ifadesi ile yer aldı.

Yıl boyunca toplamda 168 milyon 793 bin 33 doz COVID-19 aşısının ithal edildiği belirtildi. İthal edilen aşıların doz başı fiyatı yaklaşık olarak 12 dolar oldu. Bu aşıların bir kısmı ise ihraç edildi. İhraç edilen aşılara ilişkin de bazı önemli bilgiler paylaşıldı.

İthal edilen 168 milyon 793 bin 33 doz aşının 7 milyon 59 bin dozluk kısmının ihraç edildiği açıklandı. İhraç edilen aşıların doz başı fiyatı ise 13 dolar oldu. Türkiye'nin 2021 yılında toplamda 92 milyon dolar tutarında aşı ihracatı gerçekleştirdiği belirtildi.

TURKOVAC Aşısı Kullanıma Sunuldu

Türk bilim insanları tarafından geliştirilen yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC, 30 Aralık itibarıyla kullanıma açıldı. Yerli COVID-19 aşısına randevu almak için aşağıda yer alan adımları uygulayabilirsiniz.

İlk olarak cihazınızda yüklü olan web tarayıcısını açın.

MHRS internet sitesini ziyaret edin.

Sağ üst köşede bulunan "Randevu al" butonuna tıklayın.

Kayıtlı hesabınız ile sisteme giriş yapın.

Ekranın sol tarafında "Aşı randevusu al" seçeneğine tıklayın.

Açılan pencerede Sinovac ve BioNTech'in yanı sıra TURKOVAC'ı da göreceksiniz. TURKOVAC butonuna tıklayın.

Daha sonra ekranda yer alan adımları takip edin.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, geçtiğimiz haftalarda yerli koronavirüs aşısı ile ilgili yürütülen klinik çalışmaların ön sonçlarına ilişkin önemli bilgiler paylaşmıştı.

Prof. Dr. Ateş Kara, bu kapsamda ilk olarak yerli aşının etkinliğinin tespit edilmesi için bir gruba TURKOVAC, diğer gruba ise mevcut kullanılan aşının yapıldığını ifade etti. Prof. Dr. Kara, şu ana kadar elde edilen verilerde TURKOVAC uygulanan kişiler arasında ağır hastalanan, hastaneye ya da yoğun bakıma yatan kişinin olmadığını ifade etmişti.