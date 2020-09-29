Salgında Son Durum: Türkiye'deki Koronavirüs Bağışıklık Oranı Açıklandı!

Ülkemizde yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürüyor ve günlük vaka sayıları artmaya devam ediyor. Yeni tip koronavirüs salgınında toplumsal bağışıklığa ilişkin birtakım çalışmalar gerçekleştirildi. Peki, Türkie'deki koronavirüs bağışıklık oranı nedir? Ülkemizdeki COVID-19 bağışıklık oranına dair yapılan çalışma ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Türkiye'deki Koronavirüs Bağışıklık Oranı Nedir?

Ülkemizde yeni tip koronavirüs salgını bağışıklık oranı üzerine bazı çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalar ile beraber bağışıklık oranı belli oldu. Hürriyet'teki Nuray Babacan'ın haberine göre COVID-19 bağışıklık oranı Türkiye ortalamasında yüzde 10'un aşıldı. 2021 yılının yaz mevsiminde ise bu oranın yüzde 50'ye çıkabileceği ifade edildi.

Yaş gruplarının yeni tip koronavirüs salgınına yönelik duyarlılıkları ilgili yapılan çalışmalarda, 17 ila 35 yaş arasında ciddi sorun yaşandığı ve aynı yaş grubunun kurallara uymadığı ve taşıyıcı olduğu tespit edildi. Söz konusu yaş grubu ile ilgili denetim ve ceza uygulamasının yanı sıra duyarlılık oluşturulması için özel bir çalışma yapılması önerildi. Ülkemizde yeni tip koronavirüs salgını sürecinde en duyarlı yaş grubunun 35 ila 60 olduğu, 65 yaş üzerindeki vatandaşlarda ise zaman zaman sorun yaşandığı belirtildi.

Paylaşılan son verilere göre yeni tip koronavirüs salgını Ankara'da yüzde 30 oranında geriledi. İstanbul'da ise ekim ayının özellikle ilk 10 günü büyük bir öneme sahip çünkü şehre dönen vatandaşlar ile ilgili verilerin o tarihte belli olacağı belirtildi. Öte yandan, uzmanlar, bir kişinin hala en az üç kişiye yeni tip koronavirüs bulaştırdığını, koronavirüs yayılma hızının azaltılması gerektiğini belirtiyor.