Türkiye, Koronavirüs İlacı Olarak Kullanılabilen Klorokini Elde Etti

Fransa'da Koronavirüs tedavisi için daha önce sıtma ilacı olarak kullanılan klorokin kullanılabileceğine yönelik çalışmaların yürütüldüğüne ve çalışmaların başarılı olduğuna dair bir haber yayımlanmıştı. Koronavirüs tedavisi için klorokin kullanımını savunan doktorun ölüm tehditleri aldığı da haber de yer almıştı.

Fransa'da gerçekleştirilen çalışmaların büyük oranda başarı göstermesinin hemen ardından Türk bilim insanları harekete geçti ve basit başlangıç maddeleri kullanarak klorokin maddesini elde etmeyi başardı. Koronavirüs mücadele eden çoğu ülke, daha önce sıtma ilacı olarak kullanılan klorokinin, Koronavirüs tedavisi için kullanılmasına izin veriyor.

Proje Desteklenirse Çok Daha Fazla Miktarda Klorokin Sentezlenebilir

Araştırmaların gerçekleştirildiği ve klorokin maddesinin sentezlendiği ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Akdağ, yaptığı açıklamada, çoğu ülkenin bu maddenin Corona virüs tedavisi için kullanımına izin verdiğinin altını çizdi. Klorokin üretimini yerlileştirmeye imkan tanıyacak çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade eden Akdağ, çalışmaların başarıyla sonuçlandığını belirtti.

Gerçekleştirilen çalışmalarda klorokin yapısının incelendiği, içerisinde yer alan etken maddelerin sentezlenebilmesi için gerekli çalışmaların gerçekleştirildiği, basit başlangıç malzemeleri kullanılarak 10 gün sonunda klorokin sentezlenmesinin başarılı olduğu ifade edildi. Çalışmanın tamamen deneysel olduğunu belirten Akdağ, laboratuvar imkanlarıyla az miktarda klorokin sentezlendiğini, projeye destek sağlanması durumunda çok daha fazla miktarda klorokin sentezi gerçekleştirebileceklerini ifade etti.

