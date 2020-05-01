Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (1 Mayıs)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni verileri açıkladı. Vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? İşte son açıklanan rakamlar.

1 Mayıs Vaka Sayısı Kaç Oldu

Son 24 saatte 41.431 test yapıldı ve 2.188 yeni vaka tespit edildi. Bugün 84 kişi hayatını kaybetti ve 4.922 kişi iyileşti.

1 Mayıs itibari ile toplam vaka sayısı 122.392 oldu. Toplam can kaybı ise 3.258'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.480, toplam iyileşen hasta sayısı ise 53.808 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 818 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 1.075.048 olduğu açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şu cümlelere yer verdi: "Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının %45’ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir."