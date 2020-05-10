Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (10 Mayıs)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Bugün kaç kişi vefat etti? Koronavirüs toplam vaka sayısı kaç oldu? İşte açıklanan veriler.

10 Mayıs Vaka Sayısı ve Can Kaybı Kaç Oldu?

Son 24 saatte 36.187 test yapıldı ve 1.542 yeni vaka tespit edildi. Bugün 47 kişi hayatını kaybetti ve 3.211 kişi iyileşti.

Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

10 Mayıs itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 138.657 oldu. Toplam can kaybı ise 3.786'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.154, toplam iyileşen hasta sayısı ise 92.691 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 598 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 1.370.598 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Koca açıklamasında şunları söyledi:

"Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak! Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi? "

Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak! Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi? https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/8dUAvwxYcL — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 10, 2020

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