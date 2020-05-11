Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (11 Mayıs)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs rakamlarını açıkladı. Bugün kaç kişi vefat etti? Koronavirüs toplam vaka sayısı kaç oldu? İşte en son açıklanan veriler.

11 Mayıs Vaka Sayısı ve Can Kaybı Kaç Oldu?

Son 24 saatte 32.722 test yapıldı ve 1.114 yeni vaka tespit edildi. Bugün 55 kişi hayatını kaybetti ve 3.089 kişi iyileşti.

Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

11 Mayıs itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 139.771 oldu. Toplam can kaybı ise 3.841'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.126, toplam iyileşen hasta sayısı ise 95.780 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 578 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 1.403.320 olduğu paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında "Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1.000’den daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Bugünkü vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım." dedi.

Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1.000’den daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Bugünkü vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/hJzLXCLqoO — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 11, 2020

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