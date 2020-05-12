Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (12 Mayıs)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs verileri açıkladı. Bugün kaç kişi hayatını kaybetti? Koronavirüs toplam vaka sayısı kaç oldu? İşte en son açıklanan rakamlar.

12 Mayıs Vaka Sayısı ve Can Kaybı Kaç Oldu?

Son 24 saatte 37.351 test yapıldı ve 1.704 yeni vaka tespit edildi. Bugün 53 kişi hayatını kaybetti ve 3.109 kişi iyileşti.

Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

12 Mayıs itibari ile ülkemizde toplam vaka sayısı 141.475 oldu. Toplam can kaybı ise 3.894'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.045, toplam iyileşen hasta sayısı ise 98.889 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 576 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 1.440.671 olduğu paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

"Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. TOPLAM VAKALARIN %70’İ İYİLEŞMİŞ DURUMDA. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe: Virüse karşı gücümüz bu! Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım."

Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. TOPLAM VAKALARIN %70’İ İYİLEŞMİŞ DURUMDA. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe: Virüse karşı gücümüz bu! Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0naqY0mszC — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 12, 2020

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