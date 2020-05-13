Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (13 Mayıs)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs rakamlarını açıkladı. Bugün kaç kişi vefat etti? Koronavirüs toplam vaka sayısı kaç oldu? İşte en son açıklanan rakamlar.

13 Mayıs Vaka Sayısı ve Can Kaybı Kaç Oldu?

Son 24 saatte 33.332 test yapıldı ve 1.639 yeni vaka tespit edildi. Bugün 58 kişi hayatını kaybetti ve 2.826 kişi iyileşti.

Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

13 Mayıs itibari ile ülkemizde toplam vaka sayısı 143.114 oldu. Toplam can kaybı ise 3.952'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 998, toplam iyileşen hasta sayısı ise 101.715 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 535 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 1.474.003 olduğu paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYIMIZ İLK KEZ 1.000’in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100.000’i aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz: Maske + 1,5 Metre Sosyal Mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım." dedi. Hemen aşağıdan günlük koronavirüs tablosuna bakabilirsiniz.