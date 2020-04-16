Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 1.643 Oldu! Vaka Sayısı Arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni verileri açıkladı. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? İşte detaylar.

15 Nisan Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Son 24 saatte 40.427 test yapıldı ve 4.801 yeni vaka tespit edildi. Bugün 125 kişi hayatını kaybetti ve 1.415 kişi iyileşti.

16 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 74.193 oldu. Toplam can kaybı ise 1.643'e yükseldi.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.854, toplam iyileşen hasta sayısı ise 7.089 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 1.040 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 518.143 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında şu cümlelere yer verdi: "Günde 40.000 test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000'in üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım."

Günde 40.000 test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000'in üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/if79hgmejb — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 16, 2020

Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Virüsten korunmak için zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmayalım.