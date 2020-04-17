Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 1.769 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı ardından yeni verileri açıkladı. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? İşte detaylar.

17 Nisan Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Son 24 saatte 40.270 test yapıldı ve 4.353 yeni vaka tespit edildi. Bugün 126 kişi hayatını kaybetti ve 1.542 kişi iyileşti.

17 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 78.546 oldu. Toplam can kaybı ise 1.769'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.845, toplam iyileşen hasta sayısı ise 8.631 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 1.014 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 558.413 olduğu açıklandı.

İyileşen hasta sayımız yakında 10.000'in üzerine çıkacak. Yatan hasta sayısı ile taburcu edilen hasta sayısı arasında denge oluşmuş durumda. Vaka sayısı artış hızı beklediğimiz şekilde azalıyor. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.https://t.co/RVlhe7oIYm pic.twitter.com/JqPKqkeZL6 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 17, 2020

Fahretin Koca açıklamalarında şu cümlelere yer verdi:

"Dünyayı virüsü başta hafife alması bir felaket oldu. Pazar yerinden tüm dünyayı istila eden virüs 38 gündür ülkemizde. Sizden isteğim şu, mücadele yoluna girmişken, tedbirleri eskisinden sıkı tutun.

Virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın, evinizde kalın kendinizi koruyun, sevdiklerinizi koruyun. Sokağa çıkmayanlar bu mücadelenin görülmeyen kahramanlarıdır. Boş sokaklar, bu savaşı kazandığımız alanlardır.

Bugüne kadar filyasyon yapılan temaslı kişi sayısı 322 bin 754 oldu. Filyasyon oranımız yüzde 97,5’e ulaştı. Saha ekiplerimizce yapılan tüm işlemler, bakanlığımız tarafından elektronik takip ediliyor.

65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarı çıkmasını kısıtladık, daha sonra da 20 yaş altına yönelik karar aldık. Bu kararlar doğrultusunda pozitif vakada azalma görüldü. Bu yasaktan önce 30’u 65 yaş üstü hastamız vardı, şimdi yüzde 18’e düştü."