Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 1.890 Oldu! Vaka Sayısı Arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni verileri açıkladı. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? Koronavirüste son durum ne? İşte detaylar.

18 Nisan Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Son 24 saatte 40.520 test yapıldı ve 3.783 yeni vaka tespit edildi. Bugün 121 kişi hayatını kaybetti ve 1.822 kişi iyileşti.

18 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 82.329 oldu. Toplam can kaybı ise 1.890'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.894, toplam iyileşen hasta sayısı ise 10.453 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 1.054 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 598.933 olduğu açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Şifa bulan hasta sayımız 10.000'in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım."

Şifa bulan hasta sayımız 10.000'in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/JlmrSmkUyf — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 18, 2020

Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir aşısı bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta.