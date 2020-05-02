Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (2 Mayıs)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni verileri açıkladı. Vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? İşte son açıklanan rakamlar.

2 Mayıs Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Son 24 saatte 36.318 test yapıldı ve 1.983 yeni vaka tespit edildi. Bugün 78 kişi hayatını kaybetti ve 4.451 kişi iyileşti.

2 Mayıs itibari ile toplam vaka sayısı 124.375 oldu. Toplam can kaybı ise 3.336'ya yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.445, toplam iyileşen hasta sayısı ise 58.259 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 778 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 1.111.366 olduğu açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında "30 Mart’tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000’in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın." dedi.