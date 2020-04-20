Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 2.140 Oldu! Vaka Sayısı Arttı

Sağlık Bakanı FahrettinKoca, resmi Twitter hesabı üzerinden yeni verileri açıkladı. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? Toplam vaka sayoso kaç? Koronavirüste son durum ne? İşte tüm detaylar.

20 Nisan Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Son 24 saatte 39.703 test yapıldı ve 4.674 yeni vaka tespit edildi. Bugün 123 kişi hayatını kaybetti ve 1.454 kişi iyileşti.

20 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 90.980 oldu. Toplam can kaybı ise 2.140'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.909, toplam iyileşen hasta sayısı ise 13.430 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 1.033 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 673.980 olduğu açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız."

Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/9THb7A70D9 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 20, 2020

Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte.