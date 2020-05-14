Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (14 Mayıs)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Bugün kaç kişi hayatını kaybetti? Koronavirüs toplam vaka sayısı kaç oldu? İşte en son açıklanan rakamlar.

14 Mayıs Vaka Sayısı ve Can Kaybı Kaç Oldu?

Son 24 saatte 34.821 test yapıldı ve 1.635 yeni vaka tespit edildi. Bugün 55 kişi hayatını kaybetti ve 2.315 kişi iyileşti.

Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

14 Mayıs itibari ile ülkemizde toplam vaka sayısı 144.749 oldu. Toplam can kaybı ise 4.007'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 963, toplam iyileşen hasta sayısı ise 104.030 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 508 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 1.508.824 olduğu paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında "Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı %71,8. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe." cümlelerine yer verdi.