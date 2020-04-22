Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (22 Nisan)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı ardından yeni verileri açıkladı. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? Toplam vaka sayısı kaç? Koronavirüs son durum ne? İşte tüm detaylar.

22 Nisan Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Son 24 saatte 37.535 test yapıldı ve 3.083 yeni vaka tespit edildi. Bugün 117 kişi hayatını kaybetti ve 1.559 kişi iyileşti.

22 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 98.674 oldu. Toplam can kaybı ise 2.376'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.814, toplam iyileşen hasta sayısı ise 16.477 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 985 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 750.944 olduğu açıklandı.

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "İstersek başarırız! Tarihimiz buna şahittir. Yeter ki düşünceli ve bilinçli hareket etmekten taviz vermeyelim. Ulaşacağımız güzel yarınlar bugün alınan tedbirler sayesinde olacaktır. Sorumluluklarımızı unutmayalım: Temas, Mesafe, İzolasyon." cümlelerine yer verdi.

İstersek başarırız! Tarihimiz buna şahittir. Yeter ki düşünceli ve bilinçli hareket etmekten taviz vermeyelim. Ulaşacağımız güzel yarınlar bugün alınan tedbirler sayesinde olacaktır. Sorumluluklarımızı unutmayalım: Temas, Mesafe, İzolasyon. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/nT4YDALpId — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 22, 2020

Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta.