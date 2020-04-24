Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (24 Nisan)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni sayıları açıkladı. Vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? İşte son açıklanan rakamlar.

24 Nisan Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Son 24 saatte 38.351 test yapıldı ve 3.122 yeni vaka tespit edildi. Bugün 109 kişi hayatını kaybetti ve 3.246 kişi iyileşti.

24 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 104.912 oldu. Toplam can kaybı ise 2.600'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.790, toplam iyileşen hasta sayısı ise 21.737 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 929 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 830.257 olduğu açıklandı.

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15’ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin." dedi.