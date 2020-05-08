Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (8 Mayıs)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yeni rakamları açıkladı. Vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? Koronavirüste son durum ne? İşte son açıklanan rakamlar.

8 Mayıs Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Son 24 saatte 33.687 test yapıldı ve 1.848 yeni vaka tespit edildi. Bugün 48 kişi hayatını kaybetti ve 3.412 kişi iyileşti.

8 Mayıs itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 135.569 olurken toplam can kaybı ise 3.689'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.219, toplam iyileşen hasta sayısı ise 86.396 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 653 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 1.298.806 olduğu açıklandı.

Fahrettin Koca şunları söyledi: "Toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım."