Türkiye'ye Önemli Bir Kripto Para Yatırımı Yapıldı

Dört kıtada faaliyetlerini sürdüren Blockchain Pr ajansı EAK Digital, Türkiye’ye giriş yaptı. Türkiye’nin ilk Blockchain Pr Ajansı olma özelliğine sahip EAK Digital, sektöre yeni bir soluk getirecek.

Türkiye’nin ilk Blockchain PR Ajansı Kuruldu

EAK Digital, Türkiye’de kripto para yatırımcılarını ve Blockchain girişimcilerini buluşturacak Blockchain Zirveleri yapmayı hedefliyor. İlk hamlesini Türkçe çevirilerle Nisan ve Haziran aylarında Blockdown 2020 3D Sanal Konferans ile yapan ajans, katılımcılarına üç boyutlu deneyim yaşattı.

EAK Digital tarafından Türkiye’de yapılan araştırmalarda sadece büyük şehirlerimiz değil, yerelde de birçok kripto para yatırımcısı bulunmakta. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinin geçen yıl sinyallerini verdiği Merkez Bankası’nın Blockchain tabanlı kripto parası için çalışmalar son hızla devam ediyor.

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