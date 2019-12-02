Türkiye Kupası Şampiyonu Galatasaray Oldu

Türkiye’nin en çok oynanan FPS oyunlarının başında gelen Wolfteam, geçtiğimiz gün Türkiye Kupası ile sevenlerinin karşısına çıktı. Türkiye’nin en önemli Wolfteam oyuncularını karşı karşıya getiren 2019 Wolfteam Türkiye Kupası, muhteşem maçlara sahne oldu.

Wolfteam’in yayıncısı Netmarble Türkiye tarafından düzenlenen Wolfteam Türkiye Kupası, muhteşem bir derbiyle sonlandı. Turnuvanın finalinde 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Espor takımları, kupanın sahibi olmak adına Estanbul Gaming Center’da kozlarını paylaştı.

Wolfteam Türkiye Kupası lig aşamasını 48 puanla rekor kırarak lider tamamlayan 1907 Fenerbahçe Üst Kodu haritasında başlayan maçı 16-13’lük sayıyla kaybetti. 1907 Fenerbahçe Şehir Meydanı haritasında oynan ikinci maçı 16-8 skorla kazanarak durumu eşitledi. Saray Haritası’nda oynanan üçüncü maçı Galatasaray Espor 16-7 kazanarak tekrar öne geçti ancak büyük bir çekişmeye sahne olan dördüncü maçın oynandığı İstasyon Haritası’nda maçı 16-15 ile 1907 Fenerbahçe kazandı ve durumu 2-2’ye getirdi. Kapadokya Haritası’nda oynanan beşinci ve son maçta Galatasaray Espor oyuna ağırlığını koydu ve maçı 16-11 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Wolfteam turnuvalarında takımların çok zevkli maçlara imza attıklarını belirten Netmarble EMEA Marketing ve Operasyon Direktörü Mesut Üzümcü, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Wolfteam Türkiye Kupası Finali büyük bir heyecana ve çekişmeye sahne oldu. Wolfteam severler heyecanı ve tansiyonu yüksek bir maç izlediler. Şampiyonluk son ana kadar el değiştirdi. Bu mücadele sonunda kupaya uzanan Galatasaray Espor takımını ve oyuncuları kutluyorum. Uzun bir sezonun sonunda başarıya ulaştılar. Ayrıca salonu dolduran ve final maçına renk katan iki takımın taraftarlarına teşekkür ediyorum. Son ana kadar takımlarını çok iyi desteklediler. Wolfteam olarak amacımız her yıl espora desteğimizi ve yatırımlarımızı artırarak oyunseverlere eğlenceli bir sezon geçirmelerini sağlamak. 2020 sezonunda da yenilikler ve sürprizlerle dolu daha çekişmeli bir lig olması için hazırlıklarımızı yapıyoruz.” dedi. Maçın tamamanı ise hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.