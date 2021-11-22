Türkiye Lüks BMW Satışları Listesinde Birinci Sırada

Türkiye lüks BMW satışı listesinde ilk sırada yer alıyor. Son yıllarda ÖTV'nin artması ve döviz kurlarının yükselmesi sonrasında özellikle lüks arabaların fiyatları yüzde 400'lere varacak şekilde arttı. Buna rağmen satışlarda beklenen düşüş yaşanmadı.

Kur artışı ve yüksek ÖTV nedeniyle lüks araç pazarında birçok modelin fiyatı son iki yılda yüzde 400'e yakın arttı. Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, "Müşterilerimiz fiyat artışına rağmen en donanımlı araçları istiyor. Bizim stratejimiz de bunun üzerine kurulu. Yüksek donanımlı BMW satışlarında Türkiye, 44 ülke arasında birinci" dedi.

Ülkemizde son yıllarda yaşanan vergi artışları ve döviz kurlarının yükselmesinin ardından sıfır araçların fiyatlarında ciddi yükselişler yaşandı. Birçok kişi ikinci el arabalara yönelirken, 2021 yılında aydan aya araba satışlarında önemli düşüşler yaşandığı da görüldü. Buna rağmen ülkemizdeki lüks araba satışlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadığı da görüldü. Bu da bizlere gösteriyor ki ülkedeki gelir adeletsizliği inanılmaz derece yükselirken, zengin olan kesim zenginleşmeye fakir olan kesim ise daha da fakirleşmeye devam etmiş.

Türkiye Lüks BMW Satışı Listesinde Birinci Sırada

BMW’nin elektrikli mobilite alanındaki amiral gemisi Yeni BMW iX ve BMW’nin ilk tamamen elektrikli SAV modeli iX3’in Alaçatı’da düzenlenen lansmanında sorulanımızı yanıtlayan Hakan Tiftik, müşteriler bu araçlarda da en yüksek donanımlı versiyonların tercih edildiğini söyledi. Tiftik, “Müşterilerimiz fiyat artışına rağmen en donanımlı araçları istiyor. Donanımı düşük araç yerine daha donanımlı araç getiriyoruz. BMW’nin özelliğini ortaya çıkaracak farklılığını ortaya koyacak araçlar getiriyoruz. Tüm modellerimiz için aynı durum geçerli. Bizim stratejimiz de bunun üzerine kurulu.

Yüksek donanımlı BMW satışlarında Türkiye, 44 ülke arasında birinci” dedi. Borusan Otomotiv olarak elektrikli mobilitede öncü şirket olma misyonuyla hareket ettiklerini ve temsil ettikleri markaların elektrikli modellerini dünyayla aynı anda müşterilerine sunduklarını belirten Tiftik, “Bu stratejimiz doğrultusunda 2013 yılında BMW i3 modeliyle başladığı mız tamamen elektrikli mobilite yolculuğumuzda mart ayında satışa sunmaya başladığımız BMW iX3’den sonra BMW iX’i de dünya lansmanından kısa bir süre sonra Türkiye’de satışa sunarak bu yoldaki kararlılığımızı bir kez daha teyit etmiş olduk” dedi.

Hakan Tiftik, binek otomobil pazarına yönelik de değerlendirmelerde bulundu. Biriken talebin gelecek yıl satışları hızlandıracağına dikkat çeken Tiftik, “Bu yıl çip krizi ve tedarik sıkıntıları olmasaydı yıl toplamında 700-720 bin adetlik binek otomobil satışı olabilirdi. 2022 yılında ise eğer çip krizi beklenmedik bir şekilde büyümezse biriken talebin devreye girmesine bağlı olarak satışların artacağını düşünüyoruz. Gelecek yıl binek otomobil satışları 750 bin adede ulaşabilir. Filo kiralama şirketleri de kriz yüzünden çok araç boşalttı. Toplam araç parkı 350 binlerden 240 bin adetlere düştü. Biriken taleple pazar en az 600 bin adetlere ulaşır.”