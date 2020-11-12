Türkiye Milli İmkanlarla Uzaya Roket Göndermeyi Başardı!

Yerli uzay roketi çalışmalarında önemli bir eşiğin geçildiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Yerli imkanlarla geliştirilen uzay roketi, geçtiğimiz günlerde yapılan testlerden başarıyla geçti.

Türkiye, uzun yıllardır uydularını uzaya fırlatmak için farklı ülkelerle dirsek temasına geçiyordu. Yaklaşık 10 yıl önce başlayan girişimler sonrasında Türkiye, kendi imkanlarıyla iletişim uyduları geliştirecek düzeye gelmişti. Bu bağlamda geliştirilmesine devam edilen Turksat 6A, ülkemizdeki bilim insanları tarafından kullanılabilir hale getirilmişti.

Uydu geliştirme konusunda önemli başarılar elde eden ülkemiz, gözünü uzay roketi teknolojilerine dikmişti. Turksat 6A'nın fırlatılması konusunda Amerika Birleşik Devletleri merkezli SpaceX ile anlaşma sağlanırken, 6A sonrasındaki uyduların milli imkanlarla uzaya gönderilmesi kararlaştırılmıştı. Türkiye Uzay Ajansının ilk amacı olarak gösterilen uzay roket sistemleri ise kısa süre önce denenmeye başlanmıştı.

Cumhurbaşkanımız Sayın @rterdogan:



🗣️"Tamamen milli ve yerli mühendislik kabiliyetlerimizle yaptığımız Uydu Fırlatma testleri başarıyla tamamlandı.

Bu testlerde 4 kere daha uzaya ulaştık."



➡️@roketsan pic.twitter.com/XTbQoL4dLo — SSB (@SavunmaSanayii) November 12, 2020

Türkiye milli imkanlarla geliştirilen uzay roketini fırlattı

Cumhurbaşkanı tarafından birkaç dakika önce yapılan açıklamalarda, ROKETSAN tarafından geliştirilmekte olan uzay roketi konusunda kimi bilgiler de yer alıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ROKETSAN'ın yerli ve milli uydu çalışmalarıyla ilgili olarak, "Artık uzay liginde olduğumuzu söylemiştik. uzayın karanlığını milli teknolojimiz sayesinde bir kez daha aydınlattığımız bir kez daha söylemek istiyorum. Tamamen milli yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı. Bu testlerde 4 kez uzaya ulaştık" dedi.

Aselsan'ın Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde, Aselsan Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları programında yapılan açıklamalarda, önemli konulara değinildi. İlk olarak ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen yeni savunma sanayii teknolojilerinden bahsedilirken, uzay yarışına dair de bilgiler verildi.

Erdoğan, "Bir müjde de Roketsan'dan verelim. Artık uzay liginde olduğumuzu söylemiştik. uzayın karanlığını milli teknolojimiz sayesinde bir kez daha aydınlattığımız bir kez daha söylemek istiyorum. Tamamen milli yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı. Bu testlerde 4 kez uzaya ulaştık. Milletimizin karşısına her alanda yeni başarıların müjdeleriyle çıkmaya devam edeceğiz inşallah. Aziz milletim, kahraman askerlerimiz sahada canları pahasına mücadele ederken onlara vereceğimiz en büyük destek savunma sanayini daha ileri taşımak olacaktır." ifadelerini kullandı.