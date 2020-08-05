Ulaştırma Bakanı Duyurdu: Mobil Kullanım Süresinde Birinciyiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından açıklanan verilere göre mobil kullanım süresinde açık ara farkla Avrupa birincisiyiz. Türkiye mobilde aylık kaç dakika zaman geçirdi, kaç milyon mobil abone var?

BTK'nın yayınladığı "Haberleşme Sektörü 2020 Yılı İlk Üç Aylık Pazar Verileri Raporu"nu değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bu yıl itibarıyla mobil abone sayısının 81,8 milyona ve mobil yaygınlık oranının yüzde 98'e ulaştığını bildirdi.

Türkiye'nin mobil kullanım süresi dudak uçuklatıyor

Türkiye'nin 488 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Avrupada birinci olduğuna dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu yine 2020 yılı içerisinde fiber altyapı uzunluğunun yüzde 10,2 artışla 400 bin kilometreye çıktığını aktardı. Ayrıca 5G teknolojisine geçişte fiber altyapıyı şöyle anlattı:

"5G'nin olmazsa olmazı da fiber altyapı. Bu nedenle ülkemizi fiber ağlarla baştan başa örmeye devam ediyoruz. Salgın sürecinde, bilgi ve iletişim teknolojilerine olan ihtiyaç yoğunlaşırken, altyapısı yeterli olmayan ülkeler büyük sıkıntılarla karşılaştı. Bu noktada Türkiye, altyapısını başarıyla test etmiş oldu."

Bankacılık ve iletişim sektörü başı çekmekle birlikte eğitim ile e-ticaret sitelerine de olan talebin artışına vurgu yapan Bakan, internet abone sayısının da yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 arttığını ifade etti.