Türkiye'nin İlk mRNA COVID-19 Aşısının Hayvan Deneyleri Başladı

Türkiye'nin mRNA COVID-19 aşısında hayvan deneyleri aşamasına geçildi. Selçuk Üniversitesi Tıbbi Genetik Bölümü tarafından yürütülen Türkiye'nin mRNA temelli COVID-19 aşısı, önümüzdeki yaz dönemine kadar insanlara uygulanmayı hedefliyor.

Türkiye'de ilk defa genetik teknolojiyi kullanan ve buna bağlı mRNA temelli Koronavirüs aşısını geliştiren Selçuk Üniversitesi Tıbbi Genetik Bölümü, mRNA aşısında yeni bir aşamaya geçtiklerini duyurdu. Üniversite kapsamında Haziran ayında başlanılan çalışmalarda artık hayvan deneyleri yapılabilecek.

Tıbbi Genetik Bölümü Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nadir Koçak tarafından yürütülen mRNA temelli Koronavirüs aşı çalışması kapsamında Dicle Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Etlik Üniversitesi, Cerrahpaşa Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Karatay Üniversitesi’nden bilim insanları da görev alıyor.

Türkiye'nin mRNA COVID-19 aşısında hayvan deneyleri aşamasına geçildi

Doç. Dr. Nadir Koçak, BioNTech ve Moderna aşılarını takip ederek ilerlediklerini ve dünya genelindeki mRNA aşı çalışmalarında önemli bir alternatif olduklarını söyledi:

"3 ay boyunca bu konu üzerinde yoğunlaştık. Hemen arkasından kendi m RNA’mızı dünyada da önde gelen grupları da takip ederek, etkinlik oranı yüksek bunun yanında istediğimiz cevabı alabilecek şekilde dizayn etmeye çalıştık ve bu süre içerisinde kendi aşımızı dizayn ettik. Yakın zamanda da kendi laboratuvarımızda sentezledik. Türkiye’nin m RNA teknolojisiyle geliştirilmiş ilk aşısı oldu.

Biz şu anda hayvan çalışmaları aşamasına geçmiş bulunmaktayız. 2 ay içerisinde bu süreci tamamlamayı planlıyoruz. Daha sonra da insan üzerinde çalışmayı planlıyoruz. Bizim şu anda ön görümüz yaz ayı içerisinde insanlara uygulanabilir hale getirmek."

Halihazırda 4 aşı prototipi oluşturduklarını aktaran araştırma lideri, "BioNTech ve Moderna gibi ekiplerin bu konuda yüzde 90- 95 civarında bir etkinliği yakalaması bizi sevindirdi. Biz de süreç içerisinde bu etkinliği yakalayabilmek için aşımızı sürekli modifiye ettik" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Doç. Dr. Koçak'a göre aşılardan bir tanesi hayvanlara uygulanmaya hazır. Yaklaşık bir ay sonra diğer üç tanesinin de eklenmesiyle tüm prototiplerin deneylerini tamamlayacak olan ekip, hayvanlı deneylerden sonra insan aşamasına geçmek istiyor.