Vaka Artışının Sebebi Türkiye Mutantı mı? İşte Açıklama

Koronavirüs vakalarınını artmasının sebebi Türkiye mutantı mı? Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, konuya ilişkin endişe verici açıklamalarda bulundu.

Adı Konmamış Bir Türkiye Mutantı mı Var?

Yeni tip koronavirüs salgını ülkemizde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından son paylaşılan koronavirüs risk haritasına göre kırmızı renkli yani çok yüksek riskli il sayısı 25'ten 39'a yükseldi. Günlük vaka sayıları ise 20 bini aşarken hasta sayısı 950'yi geçti. Peki, vakaların artmasının nedeni Türkiye varyantı mı?

Prof. Dr. Alper Şener, yaptığı açıklamada, "Tehlike büyük. Halihazırda Avrupa'da olduğu gibi Türkiye de çok büyük olasılıkla üçüncü dalganın içerisinde. Bu tırmanış trendi devam edecek olursa, Türkiye'nin tamamen kapanması dahi söz konusu olabilir. Eğer normalleşme konuşulur pozisyondayken, geriye adım atmak istemiyorsak azami önem göstermemiz lazım" dedi.

Son dönemde Türkiye'de salgının yükselmesine dair kaygı olduğunu belirten Prof. Dr. Şener, "Çünkü İngiltere, Afrika, Brezilya mutantı gibi tanımlanmış mutantlar var. Türkiye'de de henüz adı konmamış bir Türkiye mutantı olabilir; Karadeniz mutantı, İstanbul mutantı olabilir. Bu mutantın tanımlanmasıyla birlikte, Türkiye'deki son bir buçuk ayda hızlı bir şekilde tırmanan rakamların sebebini de değişime bağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Çanakkale'de son bir hafta içerisinde vaka sayısının iki katına çıktığını ifade eden Prof. Dr. Alper Şener, "Çanakkale'de mutant virüs sayısında bir artış var. Özellikle İngiltere mutantı özelinde baktığımızda çok hızlı yayıldığını biliyoruz" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Yüksek oranda bulaşımın arttığını biliyoruz. Hafta sonları ilçelerden özellikle şehir merkezine ciddi anlamda insan trafiği olduğunu görüyoruz çünkü hafta sonuyla hafta içi arasında trafik çok ciddi anlamda değişiyor. Kordona gittiğimiz de özellikle cumartesi günleri çok ciddi yoğunluk olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi birer faktör, vatandaşlarımız bu önlemlerin bilincine varıp uymadığı sürece, bu salgının hızının önünü kesmek mümkün değil."

Türkiye Koronavirüs Son Durumu

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 21 Mart tarihinden itibaren toplam vaka sayısı 3.013.122 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 30.061'e yükseldi. İyileşen sayısının 2.825.187 olduğu açıklandı. 21 Mart'ta vaka sayısının 20 bin 428, hasta sayısının ise 965 olduğu belirtildi.