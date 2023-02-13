Türkiye'deki Müteahhit Sayısı Ne Kadar?

Kahramanmaraş depremi sonrasında toplamda 10 ilde binlerce binanın yıkılmasının ardından soruşturmalar başlatıldı. Soruşturmalar kapsamında şimdiye kadar 100'den fazla müteahhit gözaltına alındı, bazıları ise tutuklandı. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Türkiye'deki müteahhit sorununa sayılar ile dikkat çekti.

Mustafa Balbay'ın aktardığı verilere göre Türkiye'de 453.497 müteahhit bulunuyor. Nüfusa oranlandığında diğer ülkelere kıyasla çok daha yüksek bir orana sahip olan müteahhitlik mesleği, ülkemizin popüler meslekleri arasında görülüyor.

Yurt Dışında Müteahhit Sayıları

Türkiye'de kolaylıkla alınabilen geçici müteahhitlik belgesi ile birlikte müteahhit saysının 453.497'ye ulaştığı belirtiliyor. Yalnızca İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı 60 binden fazla müteahhit bulunuyor.

Öte yandan nüfus bakımından Türkiye'ye oldukça yakın olan Avrupa ülkelerinden Almanya'da toplamda 3.550 müteahhit bulunuyor. Tüm Avrupa ülkelerinde bulunan toplam müteahhit sayısı ise 50 binden daha az.