Türkiye'deki Müteahhit Sayısı Ne Kadar?
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Türkiye'deki ve Almanya'daki müteahhit sayılarını karşılaştırdı. İşte detaylar!
Kahramanmaraş depremi sonrasında toplamda 10 ilde binlerce binanın yıkılmasının ardından soruşturmalar başlatıldı. Soruşturmalar kapsamında şimdiye kadar 100'den fazla müteahhit gözaltına alındı, bazıları ise tutuklandı. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Türkiye'deki müteahhit sorununa sayılar ile dikkat çekti.
Mustafa Balbay'ın aktardığı verilere göre Türkiye'de 453.497 müteahhit bulunuyor. Nüfusa oranlandığında diğer ülkelere kıyasla çok daha yüksek bir orana sahip olan müteahhitlik mesleği, ülkemizin popüler meslekleri arasında görülüyor.
Yurt Dışında Müteahhit Sayıları
Türkiye'de kolaylıkla alınabilen geçici müteahhitlik belgesi ile birlikte müteahhit saysının 453.497'ye ulaştığı belirtiliyor. Yalnızca İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı 60 binden fazla müteahhit bulunuyor.
Öte yandan nüfus bakımından Türkiye'ye oldukça yakın olan Avrupa ülkelerinden Almanya'da toplamda 3.550 müteahhit bulunuyor. Tüm Avrupa ülkelerinde bulunan toplam müteahhit sayısı ise 50 binden daha az.
SON DAKİKA: Deprem Sonrası Gündem Haberleri (Güncelleniyor)
Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan ve 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen ilk deprem ve sonrasında yaşanan 7.
YORUMLAR