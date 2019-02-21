Türkiye'nin 2 Milyar Lirası Yurt Dışı Kaynaklı Yazılım Lisanslarına Gidiyor

Türkiye’deki yazılım sektörünün bütçesi 16 milyar lira seviyesine kadar yükselirken, bu bütçenin 2 milyar liralık kısmının her yıl yurtdışı kaynaklı yazılımların lisanslarına harcandığı dile getirildi.

Türkiye, kendi yazılım alternatiflerini üretmek adına biraz olsun geç kalsa da uzun süre önce başlayan çabalar hala ayak duruyordu. Bunlardan bir tanesi ve en büyüğü olan Pardus üzerinde çalışmalar TÜBİTAK’ın altında devam ederken, konu hakkında bugün önemli açıklamalar geldi.

Türkiye’deki yazılım sektörünün bütçesinin bir kısmını yurtdışı kaynaklı uygulamaların lisanslarına verdiği söylenirken, bunun çözümünün açık kaynak kodlu ve yerli yazılımlara yönelmek olduğu belirtildi. Yerli kaynakların maliyet açısından daha uygun olmalarının yanı sıra siber güvenlikte önemli katkılar yaptıklarını da hatırlatan uzmanlar, kamu kuruluşlarının yerli sistemlerine geçmeleri gerektiğini bildirdiler.

Konu ile ilgili açıklama yapan Beyaz Net Genel Müdürü Mehmet Fatih Zeyveli, bilişim sektörünün dünya genelinde Açık Kaynak Kodlu sistemlere doğru evirildiğini ve ülke olarak yazılım alanında kendimizi geliştirme kapasitesine sahip olduğumuza dikkat çekti. Açık Kaynak Kodlu sistemlere geçişin, olması gerektiği gibi devlet tarafından desteklendiğini ifade eden Zeyveli, “Bilindiği üzere konvensiyonel silahlarla yapılan savaşlar kadar siber alanda gerçekleşen savaşlar dünyayı tehdit eder hale geldi. Ülkemizin güvenliğinden, ekonomisine büyük önem taşıyan bu göçün ehil kişiler tarafından yapılabilmesi adına sorumluluk üstlenmeye ve bilgi ve deneyimlerimizi toplum yararına paylaşmaya karar verdik.” dedi. Zeyveli şöyle devam etti: “Görev aldıkları kurumların bilgisi dahilinde etkinliğimize katılan teknik çalışanlar, Açık Kaynak Kod Sistemleri’ne dair sıkıntılarını ve sorularını dile getirme ve ihtiyaç duydukları bilgiye erişme imkânı buldular. Aldığımız verim ve ihtiyaçlar doğrultusunda, bu buluşmaları hayata geçirmeye, desteklemeye devam edeceğiz.”