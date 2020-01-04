Türkiye'nin 2019'daki Otomobil Tercihi Belli Oldu!

Geçtiğimiz cuma günü düzenlenen ODD Gladyatör Ödülleri kapsamında Türkiye'nin 2019 araba satışları ortaya çıktı. Son 3 yılda olduğu gibi bu yıl da ülkemizde en çok satılan aracın Fiat Egea olduğu ifade edildi.

Hafif ticari araç pazarının lideri konumunda olan Fiat, ülkemizdeki bu segmentteki araçların yüzde 16'lık pazar payını oluşturuyor. Özellikle Egea modelinin yakaladığı başarıyla ülkemizdeki pazardan memnun olan Fiat, yalnızca bir yıl içerisinde 55 bin 430 adet Egea'nın satıldığını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç "Bu yıl gerçekleştirdiğimiz 76 bin adetlik iç pazar satışımızın yüzde 95'ini Tofaş Fabrikası'nda üretilen yerli modellerimiz oluşturdu. Fiat Egea, 2019 yılında toplam 55 bin 430 adetlik satış başarısına imza attı ve lansmanından bugüne 4 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili olmayı sürdürdü" şeklinde konuştu.

Ticari araç bandında ise Doblo ve Fiorino ile müşterilerine ulaştıklarını söyleyen Aytaç, "Otomobil ve hafif ticari araç ürün gamımız, Türkiye geneline yayılmış güçlü bayi teşkilatımız ve en iyi müşteri deneyimini yaşatmak üzere sürekli geliştirdiğimiz hizmetlerimizle 2020 yılında da Türkiye otomotiv pazarındaki iddiamızı sürdüreceğiz" dedi.