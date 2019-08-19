Türkiye'nin 3D Baskı Pazarı 22 Milyon Dolar Seviyesinde

Üretimde Paradigma Değişikliği, Artırımsal Üretim, Üç Boyutlu Yazıcılar raporuna göre ülkemizdeki 3d yazıcıların pazar büyüklüğü 22 milyon dolar seviyesine yükseldi. 2023'e kadar bu pazarın 49 milyon dolar olması hedefleniyor.

Teknoloji ve plastik dünyasının yeni gözdesi olan 3d yazıcılar ülkemizde de büyük ilgi görüyor. Türkiye'deki 3d baskı pazarını en çok Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili kuruluşlarının, bazı kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve üniversiteleri oluşturuyor.

Dünyada Yüzde 1.3'lük Hacim Türkiye'ye Ait

Dünya çapında ise en çok ABD ve Çin'in rekabet gösterdiği 3d baskı piyasanın küresel anlamda 2023'te 22,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye'nin de 49.1 milyon dolara yakın pazar hacmiyle önemli bir yer kaplayacağı 3d baskı pazarının yüzde 1,3'ünü ülkemiz oluşturuyor.

Yerli Üretime Önem Veriliyor

Konuya ilişkin oluşturulan raporda 3d yazıcıların Ar-Ge bölümlere yoğunlaştığı, firmaların yüksek oranda plastik malzemeleri ve buna uygun alt teknolojileri kullandığı ifade edildi. Ayrıca 3 boyutlu baskının tam anlamıyla verimli olabilmesi için yerlilik vurgusu yapılırkenn, mevcut üretim ekosistemine entegrasyonunun sağlanması ana strateji olarak gösteriliyor.