Türkiye'nin Akıllı Telefon Karnesi Belli Oldu

6 kıtada gerçekleştirilen ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 33 ülkeden 53 bin 150 kişinin katıldığı Deloitte'nin araştırmasına göre, Türk insanı günde ortalama 78 kez, yani her 13 dakikada bir cep telefonuna bakıyor. Oldukça ilginç sonuçların çıktığı araştırmanın detayları haberimizde.

Deloitte'nin yaptığı araştırma, akıllı telefon bağımlılığının ulaştığı noktayı net bir şekilde gözler önüne seriyor. 2015 yılından bu güne söz konusu oranların ciddi bir şekilde arttığına dikkat çekilen raporda, katılımcıların yüzde 66'sı telefonlarını gereğinden fazla kullandıklarını kabul ediyor. Aşırı kullanımdan şikayetçi olan ve cep telefonu kullanım sürelerini kısıtlamaya çalışan yüzde 50'lik bir kesim olmasına rağmen, bunu başarabildiklerini söylemek bir hayli güç.

Türkiye, Avrupa Ortalamasının Üstünde

Gerek sosyal medya gerekse özel hayat sebebiyle kullanıcılar günlerinin büyük bir bölümünü telefonlarının ekranlarına bakarak geçiriyorlar. Akıllı telefonlarına bakma sayısında ortalama 78 kez ile Avrupa ortalamasının 1.5 katını aşan Türkiye, yüzde 79 ile uyandıktan sonraki ilk 15 dakikada telefona bakan ülkelerde de başı çekiyor. Benzer biçimde yatmadan önceki son 15 dakika içerisinde telefona bakma oranı Avrupa’da yüzde 53 iken aynı oran Türkiye için yüzde 72 seviyelerine ulaşıyor.

En Çok WhatsApp Kullanıyoruz

Raporda, anlık mesajlaşmanın telefonla konuşmanın önüne geçtiği de ortaya çıktı. Türkiye'deki kullanıcılar en çok Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram uygulamalarını kullanıyor. Bu uygulamaları saatte en az 1 kere kullandığını belirten kullanıcılar incelendiğinde ise WhatsApp yüzde 56 ile birincilik koltuğuna otururken, Facebook yüzde 37 ile ikinci, Instagram yüzde 34 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Türkiye’den araştırmaya katılan 1005 kişinin yüzde 92’si akıllı telefona erişimi olduklarını belirtirken, bu sayı geçtiğimiz araştırmada yüzde 86 olarak ortaya çıkmıştı. Akıllı telefonlardaki yadsınamaz yükselişini ise yüzde 81’i dizüstü bilgisayar, yüzde 63’ü de tablet takip ediyor.

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