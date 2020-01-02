Türkiye'nin Amiral Gemisinde Milli Yazılım Gösterisi

Türkiye Deniz Kuvvetleri tarafından kullanılacak en büyük gemi olma özelliği ile dikkat çeken ve amiral gemisi olarak tabir edilen TCG Anadolu için çalışmalar sürerken, geminin ana kontrol yazılımları hakkında ilk bilgiler geldi. TCG Anadolu'da HAVELSAN tarafından geliştirilen Advert isimli milli yazılım sisteminin kullanılacağı belirtildi.

HAVELSAN ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi Advent yazılımının, TCG Kınalıada'nın ardından Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) TCG Anadolu üzerinde de kullanılacağı dile getirildi.

MİLGEM projesi kapsamında suya indirilen dördüncü gemi olma özelliği taşıyan TCG Kınalıada'nın birçok kritik yazılımı, devlet kurumları tarafından geliştirilmişti. Benzer faaliyetlerin diğer MİLGEM gemileri üzerinde de uygulanması konusunda anlaşan taraflar, anfibik gemi TCG Anadolu ile yazılımın kullanım alanını geliştirdiler.

Milli yazılımda 10 milyon satır kod

TCG Anadolu'nun yazılım altyapısının sağlam olması adına, geminin inşasının sürdüğü Sedef Terhanesi'nde ofis açan HAVELSAN, geminin yapımına daha yakından katılma fırsatı yakaladığı gibi ofiste yazılımlarını da tanıtacağı dile getirdi.

TCG Anadolu üzerinde kullanılan Advent kısa adlı yazılımın geliştirilmesinde bugüne kadar 10 milyon satır kod yazıldığını ve sistemin sorunsuz çalışması için bütün gayretin gösterildiği, söylenenler arasında kendine yer buldu.

HAVELSAN, TCG Anadolu'da Savaş Yönetim Sistemi'nin yanı sıra platform verilerinin dağıtımını sağlayan Gemi Bilgi Dağıtım Sistemi, bilgi sistemleri altyapısı oluşturan Gemi Bilgi Sistemi, milli ve NATO otomatik mesajlaşma alma ve dağıtım hizmetlerini sağlıyor.

TCG Anadolu'nun hizmete alınacağı tarih ise geçtiğimiz günlerde verilmiş ve geminin 2020 itibarıyla kullanılabilir hale getirilmeye çalışılacağı kaydedilmişti.