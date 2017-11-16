Türkiye'nin Cari Açığını Kapatmanın Yolu, Yerli Yazılımdan Geçiyor

Türkiye'nin PARDUS ile birlikte atağa geçtiği yazılım sektörü, gerekli yatırımların yapılması durumunda Türkiye'nin cari açığını kapatabilir. Ereteam’in CEO’su Kutlay Şimşek, bunun yolunun dünyaya ihraç edilecek Türk yazılım hizmet firmalarının desteklenmesinden geçtiğini belirtiyor.

Kamuda kullanım zorunluluğu çalışmalarının emin adımlarla devam ettiği yerli yazılım sektörü, uzmanlar tarafından "yeni petrol" olarak nitelendiriliyor. Türkiye’nin bilişimde barındırdığı 27 milyar dolarlık pazar hacmi, 30 milyar doları bulan cari açığa çare olabilir.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) rakamlarına göre yazılım sektörünün hacmi yıllık 11,9 milyar TL iken, bu rakamın yaklaşık 3 milyar TL sini yerli yazılım oluşturuyor.Yerli olmayan yazılım ise 6 milyar TL’lik bir paya sahip.

Bu durum Türkiye'nin yazılım ve bilişim altyapısı bakımından diğer ülkelerle kıyaslandığında geride kalmasında yol açıyor. Uzmanlar, yerli yazılım sektörünün büyümesine, yerli olmayan yazılımlara uygulanmayan vergi zorunluluğunun büyük bir engel oluşturduğunu söylüyor. Hatta Türkiye'de yazılımın milli olmaması gelecek 10 yıl içerisinde tam 70 milyar dolarlık ihtiyaca neden olacak ve bu durum da cari açığa önemli bir yük bindirecek.

Ereteam’in CEO’su Kutlay Şimşek, ülkedeki firmaların iş yapış kültürünü değiştirerek, yazılım hizmetinin desteklenmesi ve hatta dünyaya ihraç edilecek Türk yazılım hizmet firmalarının desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye’deki yazılım sıkıntılarından bahseden Şimşek, “Ülkemizin yazılım konusunda en önemli problemi operasyonel disiplini ve bunun getireceği operasyonel verimliliği doğru yönetememek. Bunun sebebi veriden faydalanmamak, performansı efektif ölçmemek" dedi.

Gerekli yatırımlar yapılarak altyapının iyileştirilmesi takdirde Türkiye ekomisinin dünya pazarında fark yaratacağını söyleyen Şimşek, sadece yazılımı değil yazılım hizmetini de ihraç eden bir ülke olmanın da önemli olduğunu vurguladı.

Yazılımın hizmetini ihraç eden bir ülke olmamız durumunda Türkiye'nin çok önemli bir gelire sahip olacağını ve bunun da cari açığın kapanmasına yardımcı olacağını ifade eden Şimşek, "Bunu gerçekleştirdiğimiz gün ülkemize turizm sektörü ve otomotiv sektörü gibi dev cirolar getiren, Hindistan gibi ülkelerle yarışan büyük bir pazara sahip olacağız. Üstelik bu cari açık ile mücadeledeki en büyük aracımız olacak" sözleriyle Türkiye ekonomisinin gelişimi ve rekabet gücü elde edebilmesinin yolunun yazılım sektöründen geçtiğini ifade etti.

Yerli işletim sistemi PARDUS ile ilgili detaylı bilgiye, aşağıdaki videomuzu izleyerek ulaşabilirsiniz: