Türkiye'nin E-Ticaret Pazarı 60 Milyar Liralık Hacme Ulaştı

Son yılların en gözde alışveriş noktası olan internet alışverişleri “Türkiye e-Ticaret 2018 Pazar Büyüklüğü” raporunda ele alındı. Konu hakkında konuşan TÜBİSAD Başkanı Kübra Erman Karaca ülkemizdeki pazar hacminin 59,6 milyara ulaştığını söyledi.

Günümüz dünyasında 'dijital ticaret' olarak adlandırılan online alışveriş modeli hakkında bilgi veren Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı Kübra Erman Karaca, KOBİ'lerde, toplumda ve bireylerde e-ticaret gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Başkan Karaca'ya göre KOBİ'lerin teknolojik devrimi yakalayıp, yeni iş modellerine uyum sağlayarak sundukları ürün ve hizmetlerle ekonomik büyümeye katkısı önemli.

Deloitte Türkiye Direktörü Alper Günaydın ise büyük alışveriş sitelerinin yaptığı hamleler sayesinde pazarın daha da genişlediğini ifade etti. 5 yıl içerisinde e-ticaretteki ilk 10 sitenin pazar payının yüzde 40 seviyesinden yüzde 53'e yükseldiğini söyleyen Günaydın, yine de gelişmekte olan ülkeler arasında geride kaldığımızı dile getirdi.

En Çok Seyahat Sektörü Büyüdü

Ayrıca büyüme yaşanan yüzdelere bakıldığında 22,9 milyar lira ile “Tatil-seyahat” kategorisi ilk sırada yer aldığı gözlerden kaçmıyor. Diğer e-ticaret kategorilerinin ise 20,8 milyar lirayla “Sadece Online Perakende”, 10,7 milyar lirayla “Çok Kanallı Online Perakende”, 5,5 milyar lirayla “Online Bahis” şeklinde sıralandığı gözlemlendi.