Türkiye'nin En Büyük WordPress Etkinliği WPFest'20, 5 Mart'ta Düzenlenecek

WodPress dünyasını ikinci kez bir araya getirmeye hazırlanan WPFest, 5 Mart’ta düzenlenecek. WordPress’te SEO, performans, e-ticaret konularının konuşulacağı Türkiye’nin en büyük WorPress etkinliği, geçtiğimiz sene olduğu gibi alanında uzman konuşmacılarıyla bu sene de Türkiye’de WordPress’e yön verecek. Tamindir olarak iletişim sponsoru olduğumuz etkinliğe katılım ücretli, biletler satışta.

WordPress tutkunlarını buluşturacak WPFest, 5 Mart 2020 tarihinde İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisi’nde düzenlenecek. Geçtiğimiz sene 500’ün üzerinde katılımcıyla gerçekleşen ve WordPress topluluklarında da önemli bir yankı uyandıran etkinlik, bu yıl 700’ün üzerinde WordPress kullanıcısını buluşturmayı amaçlıyor. WordPress konusunda önemli isimlerin konuşmacı olarak deneyimlerini paylaşacakları WPFest’te WordPress siteleri için güvenlik önlemleri, SEO, SEM teknikleri, performans ve optimizasyon çalışmaları hakkında merak edilen birçok soru yanıtını bulacak. Etkinlikte neler mi konuşulacak?

WordPress siteleri nasıl daha güvenli bir hale getirilebilir, yapılması gereken düzenlemeler ve alınabilecek önlemler nelerdir?

Türkiye’nin en popüler yemek blogu Nefis Yemek Tarifleri’nin site performans optimizasyonları ve teknolojik altyapısı

Popüler teknoloji haber sitesi shiftdelete.net’in WordPress altyapısına geçiş sürecinde neler yaşandı, nasıl yönetildi?

WordPress siteleri için SEO ve SEM teknikleri ile siteler arama motorlarında nasıl daha üst sıralara taşınır?

Hız ve performans artırmak için yapılması gerekenler nelerdir, popüler eklentiler, WordPress’in en önemli fonksiyonları ve tüm ek özellikler

Ödeme altyapısı entegrasyonu ve güvenli ödeme kanallarıyla WordPress'te E-ticaret

Bloomberg Businessweek Teknoloji Yazarı Atıf Ünaltı moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde ünlü WordPress blog yazarları katılımcılarla buluşacak. Etkinlikte başarı hikayelerini paylaşacak konuşmacılar:

Hakkı Alkan – Shiftdelete.net Kurucusu

Aykut Aslantaş- Group M Data&Teknoloji Direktörü

Hüseyin Berberoğlu - Nefis Yemek Tarifleri Kurucu Ortağı

Mehmet İnce – İnvictus Europe Yönetici Ortağı

Fikret Tozak – WP Okulu Kurucusu

Antar Turgay – BKM Express Ürün Yönetimi Direktörü

Erhan Yakut – ICS Defense Yazılım Geliştirme Takım Lideri

Türkiye’nin en büyük WordPress etkinliği WPFest 2020’ye katılmak için wpfest.org adresini ziyaret edin, bu özel etkinlikte yerinizi ayırtın.

Etkinlik Sayfası: https://www.natro.com/etkinlikler/wpfest/

Etkinlik Tarihi: 5 Mart 2020

Etkinlik Yeri: İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisi