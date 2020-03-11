Türkiye'nin En Büyük WordPress Etkinliği WPFest'20'de Neler Konuşuldu?

Türkiye’nin en büyük WordPress etkinliği WPFest’in ikincisi 5 Mart’ta gerçekleşti. WordPress meraklıları ve uzmanları buluşturan WPFest 2020 etkinliğine kimler katıldı, neler konuşuldu?

Dünyanın en çok kullanılan, en geniş topluluğuna sahip, açık kaynak içerik yönetim sistemi WordPress dünyasındaki gelişmelerin, son trendlerin, WordPress’in geleceğinin aktarıldığı WordPress etkinliği WPFest’in ikincisi geçtiğimiz hafta gerçekleşti. İstanbul Teknik Üniversitesi Mustafa Kemaş Amfisi’nde gerçekleşen etkinliğe sektörün önemli isimleri katıldı. 14 konuşmacı ve 9 oturum boyunca WordPress tartışıldı.

WPFest'20 Etkinliğine Katılan Konuşmacılar

Nedim Mitrani - Natro Hosting CEO

Hakkı Alkan - Shiftdelete.net Kurucusu

Aykut Aslantaş - Group M Data&Teknoloji Direktörü

Hüseyin Berberoğlu - Nefis Yemek Tarifleri Kurucu Ortağı

Funda Güleç - Fintechtime Yazı İşleri Müd. ve Teknoloji Yazarı

Kemal Kaya - Yoldaolmak.com Seyahat Yazarı, Blogger

Volkan Kırtok - Listelist.com Yönetici Ortak

Sabri Küstür - Teknoblog.com Kurucusu

Mehmet İnce - İnvictus Europe Yönetici Ortağı

Burçin Akgün Ünaldı - Styleboom Blog Kurucusu

Fikret Tozak - WP Okulu Kurucusu, Eğitmen

Antar Turgay - BKM Express Ürün Yönetimi Direktörü

Erhan Yakut - ICS Defense Yazılım Geliştirme Takım Lideri

Melih Andıç - Natro Segment Marketing Senior Manager

WPFest'20 Etkinliğinde Neler Konuşuldu?

Natro Genel Müdürü Nedim Mitra’nın konuşmasıyla başlayan etkinlikte WordPress konusunda en çok izlenen online eğitimeni ve WordPress Okulu’nun kurucusu Fikret Tozak, WordPress Ekosistemi ile Gelir Modelleri Oluşturmak konusunda önemli bilgiler paylaştı. GroupM Data ve Teknoloji Direktörü Aykut Aslantaş SEO ve SEM ile Trafik Artırmak sunumunda katılımcılara websitelerin arama motorlarında nasıl üst sıralara yükseleceğinin ipuçları verdi. Natro Segment Pazarlama Müdürü Melih Andıç gerçekleştiridiği sunumda; 76,5 Milyon web sitesinin Wordpress kullandığına ve bu rakama her gün 50 bin yeni web sitesinin eklendiğine vurgu yaprak, şirketin WordPress odağında geliştirdiği barındırma ürünü JetPress’i tanıttı. Invictus Europe Kurucu Ortağı Mehmet İnce’nin Güvenli bir WordPress için İpuçları sunumu katılımcıların merakla beklediği konulardan biri olan güvenlik konusuna ışık tuttu.

Türkiye’de büyük ölçekli WordPress sitelerinin başında gelen Nefis Yemek Tarifleri sitesinin kurucu ortağı Hüseyin Berberoğlu’nun optimizasyon ve performans konusunda yaptığı sunum büyük ilgi gördü. Türkiye’nin ilk WordPress bloglarından yakuter.com’un sahibi ve ICS Defence Yazılım Geliştirme Takım Lideri Erhan Yakut’un WordPress konusunda pratik bilgiler paylaştı. Panelde ünlü bloggerlar da başarı hikayelerini paylaştı.

Etkinliğin ana sponsoru Natro.com'un Genel Müdürü Nedim Mitrani etkinlikle ilgili şu açıklamada bulundu: “Dünyanın en çok kullanılan içerik yönetim sistemi WordPress’i A’dan Z’ye ele aldığımız güzel bir etkinlik oldu. Sektörün uzman isimlerinin katılımıyla gerçekleşen WPFest bizim için çok önemli bir yere sahip. Açık kaynak kodlu yazılımlar bugün teknolojinin gelişmesini sağlıyor ve geleceğine yön veriyor. Natro olarak WPFest gibi etkinlikler düzenleyerek ekosistemle iletişimimizi sürdürmeyi ve toplulukları bir araya getirmeyi çok önemsiyoruz. Bugün WordPress için özel olarak düzenlenen JetPress ürünümüzü de tanıttık. Artık müşteri ihtiyacına daha iyi cevap vererek daha hızlı ve pratik şekilde WordPress sitelerinin yayınlanmasına olanak sağlıyoruz. Ar-ge ekibimizle düzenli olarak ürünümüzü geliştirip güncelleyerek, WordPress kullanıcılarına benzersiz bir deneyim yaratmaya çalışıyoruz.”