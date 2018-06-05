Türkiye’nin En Değerli Markaları Belli Oldu

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, her yıl olduğu gibi bu sene de Türkiye’nin en değerli markalarını açıkladı. Çalışmanın sonuçlarına göre, Türk Hava Yolları (THY) 2.42 milyar dolar marka değeri ile Türkiye’nin en değerli markası oldu.

Dünyanın önder marka değerlendirme şirketi Brand Finance tarafından hazırlanan “TURKEY100 - Türkiye’nin En Değerli Markaları” çalışmasının 11’incisi tamamlandı.

AA’ nın edindiği bilgilere göre, 2.42 milyar dolar marka değeri ile 'Türkiye'nin en değerli markası' Türk Hava Yolları (THY) olurken, onu 1 milyar 907 milyon dolarlık marka değerine sahip olan Türk Telekom izledi.

Listenin üçüncü sırasında 1,8 milyar dolarlık marka değeri ile Turkcell bulunurken, Akbank 1 milyar 649 milyon dolarlık marka değeriyle 4'üncü, Garanti Bankası 1 milyar 584 milyon dolarlık değeriyle 5'inci oldu.

“En Değerli 10 Türk Markası Listesi”ndeki kuruluşlar şu şekilde sıralanıyor:

Türk Hava Yolları (THY) - 2,42 milyar dolar Türk Telekom - 1,9 milyar dolar Turkcell - 1,8 milyar dolar Akbank - 1,6 milyar dolar Garanti Bankası - 1,5 milyar dolar Ziraat Bankası - 1,4 milyar dolar İş Bankası - 1,3 milyar dolar Arçelik - 1,2 milyar dolar Yapı Kredi - 937 milyon dolar Ford Otosan - 878 milyon dolar

Kur farkının önemle hissedildiği listede Türkiye’nin en değerli yüz markasının toplam değeri 27,5 milyar dolar olarak belirlendi. İlk 100'de yer alan markaların değerlerinde en yüksek artış yüzde 91 ile yerli savunma sanayisinin öncüsü ASELSAN’da oldu. Geçtiğimiz günlerde ikinci kez halka arz edilen şirket, bu artışla 34. sıradan 28. sıraya yükseldi.

En Değerli Spor Kulübü Beşiktaş

Brand Finance’ın çalışmasında Türkiye’nin en değerli spor kulüpleri de belli oldu. Dünyanın en değerli 50 futbol kulübü listesine giremeyen Türk kulüplerinde, ülke içinde ilk sırayı 121 milyon dolarlık marka değeri ile Beşiktaş aldı.

Siyah beyazlı ekibi, 102 milyon dolarlık marka değeri ile Fenerbahçe, 74 milyon dolar ile Galatasaray, 33 milyon dolar ile Trabzonspor takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı