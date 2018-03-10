Türkiye'nin En Genç İHA Pilotu 14 Yaşında

Bildiğiniz üzere drone'ları ticari amaçla kullanmak için sertifikaya sahip olmak gerekiyor. İznik'te yaşayan 14 yaşındaki Mustafa Düvenci, katıldığı sınav sonucunda başarılı oldu ve ülkemizin en genç İHA pilotu unvanını hak etti.

Drone uçurmayı hobi olarak yapıldığında herhangi bir lisans istemeyen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, ticari amaçlara yönelik işlemlerde ise sertifikaya sahip bir pilot gereksinimi sunuyor. Eğer lisansınız yoksa veya henüz çıkarılmamışsa, şehir içerisinde drone uçurmak mümkün olmuyor. Bu anlamda ipleri erkenden eline alan Düvenci, geçtiğimiz günlerde katıldığı sınavda pilot sertifikasını almayı başardı.

Henüz 14 yaşında olan ve bu alanda bir hayli hızlı davranan İHA pilotu, Flaycam Akademi bünyesinde insansız hava aracı eğitimi aldığını ifade etti. Ayrıca drone uçurmayı severek yaptığını ve işi ilerletmek istediğini belirten Düvenci, en sonunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün açtığı pilotluk imtihanını kazanmayı başardı.

Bu sertifika sayesinde pilotlar, ticari amaçlı çekimler yapabiliyor ve maddi kazanç sağlayabiliyorlar. Ayrıca her geçen gün gelişen İHA araçları, tamamen hobi amaçlı da kullanılabiliyor.