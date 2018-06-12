Türkiye'nin En Kapsamlı PUBG Turnuvasında Finalistler Belli Oldu

Türkiye, Azerbaycan ve Arap ülkelerini kapsayan, Türkiye’nin ilk onaylı PlayerUnknown’s Battlegrounds ligi için geri sayım başladı. Düzenlenen eleme turlarının ardından büyük finale adını yazdırmayı başaran 20 takım belli oldu.

TAM Game ve PUBG Corp işbirliğiyle gerçekleştirilen, LG’nin ana sponsorluğunda büyük finale kadar gelen organizasyonda, bölgenin en iyi takımlarının yer alacağı kaydedildi. 3 ay süren ve 1920 oyuncunun katıldığı, alanında Türkiye’nin en büyük organizasyonlarından olan LG PUBG TAMGAME, yakın zaman önce 72 takımla yarı final mücadelesi düzenlemişti. En iyi 20 takımı belirleyen maçların ardından, büyük finale kadar gelen organizasyonun Volkwagen Arena’da düzenleneceği daha açıklanan bilgiler arasında kendine yer bulmuştu.

Toplamda 60 bin dolarlık ödülün dağıtılacağı LG PUBG TAMGAME finalinde şampiyon olan takımın 16 bin dolar nakit ve sponsorlardan donanım ödülü alacağı söylenirken, asıl büyük ödülün PUBG Global Invitational bileti olduğu ifade edildi. Turnuvayı kazanan oyuncuların 25 – 29 Temmuz tarihleri arasında Berlin’de düzenlenecek ve dünyanın en iyi PUBG takımlarını bir araya getirecek olan organizasyona katılma hakkı kazanacaklarının altı çizildi. Turnuvaya katılan takımlar ise şöyle oldu: