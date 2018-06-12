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Türkiye'nin En Kapsamlı PUBG Turnuvasında Finalistler Belli Oldu

PUBG TAM Lig
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Oyun
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Türkiye, Azerbaycan ve Arap ülkelerini kapsayan, Türkiye’nin ilk onaylı PlayerUnknown’s Battlegrounds ligi için geri sayım başladı. Düzenlenen eleme turlarının ardından büyük finale adını yazdırmayı başaran 20 takım belli oldu.

PUBG Takımlar

TAM Game ve PUBG Corp işbirliğiyle gerçekleştirilen, LG’nin ana sponsorluğunda büyük finale kadar gelen organizasyonda, bölgenin en iyi takımlarının yer alacağı kaydedildi. 3 ay süren ve 1920 oyuncunun katıldığı, alanında Türkiye’nin en büyük organizasyonlarından olan LG PUBG TAMGAME, yakın zaman önce 72 takımla yarı final mücadelesi düzenlemişti. En iyi 20 takımı belirleyen maçların ardından, büyük finale kadar gelen organizasyonun Volkwagen Arena’da düzenleneceği daha açıklanan bilgiler arasında kendine yer bulmuştu.

Toplamda 60 bin dolarlık ödülün dağıtılacağı LG PUBG TAMGAME finalinde şampiyon olan takımın 16 bin dolar nakit ve sponsorlardan donanım ödülü alacağı söylenirken, asıl büyük ödülün PUBG Global Invitational bileti olduğu ifade edildi. Turnuvayı kazanan oyuncuların 25 – 29 Temmuz tarihleri arasında Berlin’de düzenlenecek ve dünyanın en iyi PUBG takımlarını bir araya getirecek olan organizasyona katılma hakkı kazanacaklarının altı çizildi. Turnuvaya katılan takımlar ise şöyle oldu:

  1.       Oyun Hizmetleri
  2.       TOA Esports
  3.       Mod-Z
  4.       Gaz Gezenler
  5.       Griffins
  6.       Ice Esports Club
  7.       Dark Passage
  8.       Moria's Sons
  9.       Team Ready
  10.   Beşiktaş Esports
  11.   Osh-Tekk Warriors
  12.   Gameparam ESC
  13.   YoungStars TOA
  14.   Misi Esports Club
  15.   Not Fair
  16.   HWA Gaming
  17.   Invictum E-Sports
  18.   Kızıl Elma
  19.   Apophis Team
  20.   The Order

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